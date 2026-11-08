واصل مهاجم فريق ريال مدريد كيليان مبابي كتابة الأرقام المميزة في الملاعب الإسبانية، بعدما تصدّر قائمة أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف في الدوري الإسباني بين الأسماء الواردة في الإحصائية، برصيد 69 هدفاً خلال 77 مباراة فقط.



وجاء البرازيلي نيمار في المركز الثاني برصيد 68 هدفاً خلال 123 مباراة، متساوياً في عدد الأهداف مع الإسباني خوسيلو الذي احتل المركز الثالث، لكنه احتاج إلى 199 مباراة للوصول إلى هذا الرقم،وحلّ البرتغالي لويس فيغو رابعاً برصيد 68 هدفاً خلال 336 مباراة.



وتبرز الأرقام الفارق في المعدل التهديفي لمبابي، الذي نجح في الوصول إلى صدارة القائمة خلال عدد مباريات أقل بكثير من بقية الأسماء.