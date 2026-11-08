أكد مدرب مانشستر سيتي إنزو ماريسكا أن لاعبي فريقه لم يقدموا القوة المطلوبة خلال الخسارة بنتيجة 3-1 أمام نوتنجهام فورست، في المباراة التي أقيمت على ضفاف نهر ترينت.



وتأخر السيتي بهدفين خلال أول 20 دقيقة من المباراة، بعدما سجل جاير كونيا وليام ديلاب هدفين رائعين لأصحاب الأرض.



وقلص ريان شرقي الفارق في بداية الشوط الثاني بتسديدة مذهلة على الطائر، ليمنح السيتي الأمل في تحقيق عودة تاريخية، لكن ديلاب سجل هدفه الثاني بتسديدة رائعة بعد هجمة مرتدة متقنة، ليحسم انتصارًا مستحقًا لنوتنجهام فورست.



وتحدث ماريسكا، في المؤتمر الصحفي عقب المباراة والذي نقله موقع النادي على اﻻنترنت، مؤكدًا أن عجز السيتي عن الفوز بالصراعات الثنائية خلال الشوط الأول كان أحد الأسباب الرئيسية وراء الهزيمة.



وقال: “سأتحدث بكل وضوح، عندما لا تجاري قوة المنافس في الشوط الأول وتخسر جميع الصراعات الثنائية، تصبح الأمور صعبة، وبعد ذلك نحاول العودة، لكن يكون الأوان قد فات، والأمر واضح تمامًا، لم نكن جيدين في الشوط الأول، ولم نظهر القوة التي تتطلبها مثل هذه المباريات”.



وتابع ماريسكا: “استقبلنا الهدف الأول ثم الثاني، وبعد ذلك حاولنا العودة، لكن في معظم الأحيان، عندما تتأخر بهدفين، يكون الوقت قد فات، ومع ذلك بدأنا الشوط الثاني بصورة أفضل بكثير، وسجلنا هدفًا، وكان بإمكاننا تسجيل المزيد، لكننا استقبلنا الهدف الثالث من هجمة مرتدة بعدما خسرنا صراعًا ثنائيًا”.



وبعد تحقيق الفوز في أول سبع مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، تعرض السيتي الآن لثلاث هزائم متتالية، ليتراجع بفارق ست نقاط خلف آرسنال المتصدر بعد مرور عشر جولات.



وأكد ماريسكا أنه سيستغل فترة التوقف الدولي لتحليل أداء فريقه خلال المباريات الأخيرة، وإجراء التغييرات اللازمة.



وقال: “حققنا سبعة انتصارات متتالية، والآن خسرنا ثلاث مباريات متتالية، لذلك علينا أن نتحلى بالتوازن في تقييم الأمور، والآن لدينا فترة توقف دولي، وكما فعلنا خلال فترة التوقف الأولى، سنستغل هذه الفترة لمحاولة تحديد الأمور التي يمكننا تحسينها”.



واختتم ماريسكا حديثه قائلاً: “نعلم أن هناك بعض الأمور التي يمكننا القيام بها بصورة أفضل، وندرك أننا بحاجة إلى تطوير جوانب معينة، وسنستغل هذه الفترة لفهم كيفية تجنب تكرار مثل هذه المباريات”.