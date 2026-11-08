خطف نادي بوكا جونيورز لقب الدوري المحلي لعام 2026 في الثواني الأخيرة من عمر المسابقة، إثر سيناريو درامي حابس للأنفاس شهدته الجولة الختامية، حيث تحولت مسارات البطولة من احتفالات صاخبة في ملعب إلى فرحة عارمة وهيستيرية في معقل البوكا التاريخي.



روساريو سنترال: فوز واحتفالات مجنونة ما قبل الصدمة



دخل نادي روساريو سنترال، الملاحق المباشر، الجولة الأخيرة بكل قوته وعينه على تعثر المتصدر. ونجح الفريق بالفعل في تحقيق فوز ثمين على منافسه "إستوديانتس ريو كوارتو" بنتيجة 2-0، ليرفع رصيده إلى 62 نقطة. ومع استمرار التعادل السلبي في المباراة الأخرى لبوكا جونيورز حتى الدقائق الأخيرة، اعتقد لاعبو وجماهير روساريو سنترال أن اللقب حُسم لصالحهم رسمياً. واقتحمت الجماهير أرضية الملعب في أجواء جنونية، وبدأت احتفالات عارمة ظناً منهم أنهم أبطال الأرجنتين، ولم يخطر ببالهم أن ثوانٍ معدودة كفيلة بقلب الطاولة وإفساد هذه الفرحة الطاغية.



بوكا جونيورز: لدغة قاتلة في الأنفاس الأخيرة



في العاصمة بوينس آيرس وعلى ملعب "لا بومبونيرا"، كان بوكا جونيورز يعاني الأمرين أمام ضيفه "ديفينسا إي خوستيسيا". سادت حالة من التوتر الشديد بين الجماهير مع اقتراب المباراة من نهايتها بالتعادل السلبي الذي كان يعني ضياع الدوري. وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدلاً من الضائع (90+6)، فجّر المهاجم الإكوادوري المخضرم إينر فالنسيا قنبلة مدوية بتسجيله هدف الفوز القاتل. وبعد مراجعة وتقصير دقات القلوب عبر تقنية الفيديو (VAR)، أُعلن الهدف رسمياً، لتنفجر المدرجات بفرحة عارمة بعد صافرة النهاية، حيث رفع الفريق رصيده إلى 63 نقطة، خاطفاً الصدارة واللقب بفارق نقطة وحيدة.



إنهاء سنوات الجفاف والتتويج التاريخي



لم يكن هذا الفوز مجرد بطولة عادية، بل شكل نهاية لحقبة عجاف قاسية عاشها عشاق بوكا جونيورز، حيث غاب الفريق عن منصات التتويج المحلية لأكثر من 4 سنوات (ما يعادل 1,347 يوماً). كما يمثل هذا اللقب إنجازاً تاريخياً خاصاً كونه الأول في عهد رئاسة أسطورة النادي خوان رومان ريكيلمي، ليعيد الهيبة لعملاق الأرجنتين ويكتب فصلاً جديداً من الإثارة الكروية التي لا تتكرر كثيراً.