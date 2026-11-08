في حائل، يعرف الطائي الطريق إلى أصوات محبيه؛ يجدها في مدرجه، وترافقه حين يغادر المدينة. هناك، حيث تتبدل الملاعب والنتائج، يبقى جمهور «فارس الشمال» ثابتاً في مكانه خلف الفريق، يحمل انتماءه إلى كل مواجهة، ويجدد وقفته كلما احتاج النادي إلى سنده.



لهذا المدرج حكاية تتجاوز تسعين دقيقة؛ حكاية وفاء مستمر، وحضور في الفرح والتعثر، ومسافات يقطعها المشجع ليكون قريباً من شعار يحبه. وفي كل مرة يدخل فيها الطائي ملعباً، يجد من يمنحه صوته وأمله، ومن يعود لمساندته مهما أثقلت النتيجة خطوات العودة.



واليوم (الأحد)، يجد ذلك الوفاء من يبادله التقدير؛ إذ تكفّل عدد من محبي نادي الطائي بتوفير 2000 تذكرة لجماهيره، لمساندة الفريق أمام الرائد، ضمن الجولة الـ11 من دوري الدرجة الأولى، على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بحائل.



وتحمل المبادرة معنى يتجاوز قيمة التذاكر؛ فهي تقدير لمدرج ظل حاضراً مع ناديه في حائل وخارجها، ورسالة إلى جماهيره بأن وقفتها محل اعتزاز، وأن الأصوات التي تسند الفريق تستحق بدورها من يدعم حضورها.



وسيتولى مجلس جمهور الطائي توزيع التذاكر، فيما ثمّن النادي مبادرة محبيه وحرصهم على مساندة الفريق وتعزيز الحضور في المدرجات، لتلتقي الرغبة في الدعم مع شغف جمهور ينتظر موعداً جديداً مع ناديه.



وفي مدرجات مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية، يلتقي اليوم وفاء الجماهير بعطاء المحبين، ليكتبا معاً فصلاً جديداً من حكاية الطائي وأهله؛ حكاية يحملها صوت المشجع، وتؤكدها يد الداعم، ويجمعها أمل بأن تنتهي مواجهة الرائد بفرحة تليق بهذا الوفاء.