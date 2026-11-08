أعرب الأمريكي لوغان غرينهالغ (Logan Greenhalgh)، المتوج بلقب بطولة «باور سلاب 2026» ضمن فعاليات موسم الرياض، عن سعادته بتحقيق اللقب، مؤكداً ثقته بقدراته وتفوقه على منافسيه، ومشدداً على عزمه مواصلة حصد الانتصارات وإثبات جدارته في رياضة صفع الوجه.



وقال غرينهالغ في تصريح خاص لـ«عكاظ» عقب تتويجه: «هذا اللقب يعني لي الكثير، وأنا على يقين بأنه لا يوجد أحد في هذه الفئة يستطيع مجاراتي، فأنا الأفضل، وسأواصل التقدم وإثبات أنني الأجدر بالصدارة».



وأشاد البطل الأمريكي بالأجواء الجماهيرية التي شهدتها البطولة في العاصمة الرياض، معرباً عن امتنانه الكبير للجماهير السعودية التي ساندته وهتفت باسمه خلال المنافسات.



وأضاف: «كان شعوراً مذهلاً أن أسمع الجماهير تهتف باسمي، وأنا ممتن للغاية لكل هذا الدعم والمحبة التي حظيت بها هنا في السعودية».



وعن تجربته في المملكة، أكد غرينهالغ أن استضافة الرياض للبطولة تركت لديه انطباعاً مميزاً، قائلاً: «أنا ممتن جداً لإتاحة الفرصة لنا للحضور إلى هنا، فهذا المكان جميل للغاية، وبالتأكيد أتطلع إلى العودة مجدداً، ولا أستطيع التعبير عن مدى امتناني لهذه التجربة».



ويعكس تفاعل غرينهالغ مع الجماهير الأجواء الحماسية المصاحبة لمنافسات «باور سلاب» ضمن موسم الرياض، الذي يواصل استضافة فعاليات رياضية وترفيهية متنوعة تستقطب نجوم الرياضة والجماهير من مختلف أنحاء العالم.