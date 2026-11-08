يحتضن ملعب "النور" المواجهة المرتقبة والتي تجمع بين سندرلاند وتشيلسي، عند تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم (الأحد)، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لنسخة 2026–2027. وتكتسب المباراة أهمية بالغة لكلا الفريقين في ظل صراعهما المتباين بجدول الترتيب.



يدخل تشيلسي اللقاء تحت قيادة مدربه الإسباني تشابي ألونسو وهو يمر بفترة فنية مميزة، محتلاً المركز الرابع برصيد 13 نقطة. ويسعى البلوز لمواصلة نغمة الانتصارات وتعزيز موقعهم في المربع الذهبي، خاصة بعد فوزهم الثمين والمستحق في الجولة الماضية على مانشستر يونايتد بهدفين نظيفين. في المقابل، يمر أصحاب الأرض (سندرلاند) بأزمة حقيقية مع مدربهم "ريدجيس لو بريس"، حيث يتذيل الفريق جدول الترتيب في المركز العشرين والأخير برصيد 4 نقاط فقط، مما يجعله في أمسّ الحاجة لنقاط المباراة للهروب من منطقة الهبوط.



وتحمل هذه المواجهة طابعاً ثأرياً خاصاً للفريق اللندني؛ فبالرغم من الفوارق الفنية الحالية، إلا أن نتائج الموسم الماضي شهدت مفاجأة مدوية تفوق فيها سندرلاند ذهاباً وإياباً بنفس النتيجة (2-1). ويسعى تشيلسي اليوم لرد اعتباره وفرض تفوقه التاريخي، مستغلاً الحالة المعنوية المهزوزة لمنافسه. وعلى مدار 127 مواجهة تاريخية جمعت الفريقين، يمتلك تشيلسي الأفضلية بـ 61 انتصاراً مقابل 44 لسندرلاند، وهو ما يجعل البلوز المرشح الأبرز على الورق لحصد النقاط الثلاث، ما لم ينجح سندرلاند في تفجير مفاجأة جديدة أمام جماهيره.