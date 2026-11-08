احتفل الدكتور عبدالله بن عجلان آل الغراء الشهري بعقد قران ابنته على الشاب عبدالله بن ناصر آل بهيش الشهري، في إحدى قاعات الأفراح بجدة، وسط حضور عدد من الأهل والأصدقاء الذين شاركوا العروسين فرحتهما، وقدموا التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة.
احتفل الدكتور عبدالله بن عجلان آل الغراء الشهري بعقد قران ابنته على الشاب عبدالله بن ناصر آل بهيش الشهري، في إحدى قاعات الأفراح بجدة، وسط حضور عدد من الأهل والأصدقاء الذين شاركوا العروسين فرحتهما، وقدموا التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة.
Dr. Abdullah bin Ajlan Al-Ghara Al-Shahri celebrated the engagement of his daughter to the young man Abdullah bin Nasser Al-Bahish Al-Shahri, in one of the wedding halls in Jeddah, amidst the presence of a number of family and friends who shared in the joy of the newlyweds and offered their congratulations and best wishes on this happy occasion.