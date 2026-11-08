احتفل الدكتور عبدالله بن عجلان آل الغراء الشهري بعقد قران ابنته على الشاب عبدالله بن ناصر آل بهيش الشهري، في إحدى قاعات الأفراح بجدة، وسط حضور عدد من الأهل والأصدقاء الذين شاركوا العروسين فرحتهما، وقدموا التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة.