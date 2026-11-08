أعلنت القوات المسلحة اليمنية، تنفيذ 992 عملية استهداف جوي وناري ضد مواقع مليشيا الحوثي الإرهابية وتجمعاتها وآلياتها في عدد من الجبهات، ضمن عمليات «فجر اليمن»، مؤكدة تحييد نحو 267 من قيادات وعناصر المليشيا بين قتيل وجريح وفار من المعركة، وتدمير وإعطاب 97 آلية ومركبة قتالية.



وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد الركن ماجد النزيلي، اليوم (الأحد)، إن الطيران الحربي نفذ 19 غارة جوية في جبهات مأرب وتعز وطور الباحة، فيما نفذ الطيران المسيّر 29 طلعة استهداف ضد مواقع قتالية وآليات وأسلحة تابعة للمليشيا.



وأضاف أن مدفعية الميدان والراجمات نفذت 944 عملية استهداف طالت تجمعات الحوثيين وتعزيزاتهم ومرابض نيرانهم وتحصيناتهم ومتارسهم ومواقع قناصتهم، مشيراً إلى أن الحصيلة الأولية شملت تدمير وإعطاب 97 آلية ومركبة قتالية وقطع مدفعية ومنصات إطلاق، إلى جانب مواقع وتحصينات ومرابض نيران، فيما تتواصل عمليات الرصد والتحقق لاستكمال الحصيلة.



وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية أن القوات المسلحة تواصل في جبهات مأرب، بمشاركة منتسبي المناطق العسكرية السادسة والسابعة والثالثة، التصدي لتحركات المليشيا واستهداف مواقعها وتجمعاتها في مختلف المحاور.



وفي تعز، أوضح النزيلي أن القوات المسلحة، مسنودة بالمقاومة الشعبية، تخوض مواجهات متواصلة لإحباط هجمات الحوثيين واستهداف تحركاتهم وتجمعاتهم ومصادر نيرانهم.



وفي الجبهة الشمالية وجبهات الجوف، قال النزيلي: تواصل وحدات قوات الطوارئ ودرع الوطن تطهير المناطق المستعادة من الألغام، بالتزامن مع تحقيق تقدم ميداني جديد والتعامل مع تحركات المليشيا. وأشار إلى أن قوات درع الوطن وألوية العمالقة، بمساندة المقاومة الوطنية، تواصل عملياتها في الجبهتين الجنوبية والجنوبية الغربية، حيث تمكنت من السيطرة على مواقع عدة في بعض القطاعات، فيما تستمر المواجهات في قطاعات أخرى.



وأكد المتحدث باسم الجيش اليمني أن القوات المسلحة استمرار عملياتها القتالية، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية.