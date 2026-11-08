قتل مدنيان وأصيب ثالث اليوم (الأحد)، في قصف حوثي استهدف سيارة إسعاف في منطقة العاوات غربي منطقة الشقب بمديرية صبر الموادم، جنوبي شرق محافظة تعز.



وأوضحت مصادر محلية أن مليشيا الحوثي الإرهابية استهدفت سيارة الإسعاف بوابل من النيران أثناء مرورها في الطريق العام بمنطقة العاوات، ما أسفر عن مقتل الجريح الذي كانت تقله ووالده وإصابة أحد أفراد الطاقم الإسعافي الذي كان يحاول تقديم المساعدة، موضحة أن الاستهداف نُفذ من مواقع المليشيا في أطراف منطقة السينة، وذلك باستخدام أسلحة القناصة وسلاح معدل ما أدى إلى محاصرة وتضرر سيارة الإسعاف وتعذر انتشال الضحايا في ظل استمرار التهديد الناري، الأمر الذي استدعى وصول فريق إسعافي آخر من أعلى جبل صبر للمساعدة في انتشالهم.



وأشارت المصادر إلى أن هذا الاعتداء هو الثالث الذي ترتكبه مليشيا الحوثي ضد سيارات الإسعاف خلال أدائها مهامها الإنسانية.



وكانت المليشيا الحوثية قد استهدفت الأسبوع الماضي سيارة إسعاف في جبل صبر وقتلت سائق السيارة وإصابة الدكتور إضافة إلى قتل المسعوفين الذين كانوا في السيارة.