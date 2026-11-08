تعرّض حارس مرمى بايرن ميونخ الألماني مانويل نوير لتمزق جزئي في أحد أربطة القدم اليمنى، ما سيبعده عن الملاعب خلال الفترة القادمة، وفقاً لما أعلنه النادي، الأحد، فيما رجّحت تقارير إعلامية غيابه نحو شهرين.



واضطر نوير إلى مغادرة مواجهة فريقه أمام ماينز، قبل دقائق من نهاية الشوط الأول، إثر تعرضه للإصابة، في المباراة التي انتهت بفوز بايرن ميونخ بنتيجة 2-1، السبت، ضمن منافسات الدوري الألماني.



وأوضح النادي أن الحارس المخضرم سيغيب عن المشاركة مع الفريق «في الوقت الحالي»، دون تحديد مدة رسمية لابتعاده، في حين أشارت تقارير إعلامية إلى أن فترة غيابه المتوقعة قد تصل إلى شهرين.



وشارك الحارس البديل يوناس أوربيغ عوضاً عن نوير، مواصلاً حضوره المتكرر في حراسة مرمى الفريق خلال الموسم الحالي، إذ خاض كل منهما خمس مباريات في الدوري الألماني، مع احتساب مشاركة أوربيغ بديلاً في مواجهة ماينز.



ورغم مغادرته المباراة مصاباً، دخل نوير سجلات الأرقام القياسية للنادي، بعدما أصبح أكبر لاعب يشارك في تاريخ بايرن ميونخ بالدوري الألماني، بعمر 40 عاماً و225 يوماً، وفقاً لإحصاءات «أوبتا» المتخصصة.