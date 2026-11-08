اكتفى فريق لاتسيو بالتعادل مع مضيفه نابولي بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم (الأحد)، على ملعب «دييغو أرماندو مارادونا»، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإيطالي.

فراتيسي يمنح لاتسيو التقدم

أنهى لاتسيو الشوط الأول متقدماً بهدف سجله اللاعب دافيد فراتيسي في الدقيقة 28، بعدما أطلق تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، هزت شباك أصحاب الأرض.

هدف عكسي يعيد نابولي للمباراة

وأدرك نابولي التعادل بعد ثلاث دقائق من انطلاق الشوط الثاني، إثر عرضية من الجبهة اليسرى، قابلها لاعب لاتسيو ألفونسو بيدرازا بالخطأ في مرماه، ليمنح أصحاب الأرض هدف التعادل.

ترتيب الفريقين

بهذه النتيجة، رفع لاتسيو رصيده إلى 29 نقطة في صدارة الدوري الإيطالي، بفارق نقطتين عن أقرب منافسيه روما صاحب المركز الثاني، بينما رفع نابولي رصيده إلى 15 نقطة في المركز العاشر.