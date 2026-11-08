تُوّج قائد إنتر ميامي ليونيل ميسي بجائزة الحذاء الذهبي لبطولة الدوري الأمريكي لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي.

وأصبح أيقونة كرة القدم الأرجنتينية أول لاعب في تاريخ الدوري الأمريكي يحقق هذا الإنجاز في موسمين متتاليين، وذلك عقب خوض الجولة الأخيرة من الموسم العادي، أمس (السبت).

أرقام ميسي

وشارك ميسي في تعادل إنتر ميامي مع شارلوت بنتيجة 3-3، مساء أمس، ضمن منافسات الجولة الـ34، لكنه حافظ على صدارة ترتيب هدافي البطولة برصيد 26 هدفاً.

وجاء مهاجم دالاس، بيتار موسى، في المركز الثاني برصيد 22 هدفاً، يليه لاعب ناشفيل، سام سوريدج، بـ21 هدفاً.

وكان ميسي قد سجل 29 هدفاً في الموسم الماضي، ليصبح ثاني لاعب في تاريخ الدوري الأمريكي يسجل 25 هدفاً على الأقل في موسمين متتاليين.

اعتزال دولي

يُذكر أن ليونيل ميسي خاض مباراته الدولية الأخيرة بقميص منتخب الأرجنتين أمام بنين، في أكتوبر الماضي، ليسدل الستار على مسيرة دولية أسطورية سجل خلالها 208 أهداف، وقدم 126 تمريرة حاسمة.

وقاد ميسي منتخب بلاده للتتويج بكأس العالم 2022، ولقب كوبا أمريكا مرتين عامي 2021 و2024، إلى جانب كأس فيناليسيما 2022.

عقد مع ميامي حتى 2028

ويواصل ليونيل ميسي مشواره مع إنتر ميامي، إذ يرتبط النجم الأرجنتيني بعقد مع النادي الأمريكي يمتد حتى 31 ديسمبر 2028.