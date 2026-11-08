قررت لجنة الانضباط في الاتحاد الخليجي لكرة القدم اعتبار الاتفاق السعودي خاسراً أمام مضيفه أربيل العراقي بنتيجة (0-3)، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لدوري أبطال الخليج للأندية 2026-2027، بسبب عدم حضور الفريق لخوض المباراة التي كان مقرراً إقامتها في 28 أكتوبر الماضي على استاد فرانسو حريري بمحافظة أربيل العراقية.



ولم تكتفِ اللجنة باحتساب النتيجة لمصلحة الفريق العراقي، بل فرضت غرامة مالية على الاتفاق قدرها 150 ألف ريال قطري، على خلفية غيابه عن المواجهة، وذلك بعد دراسة التقارير المقدمة من لجنة المسابقات، واستناداً إلى اللوائح التنظيمية والصلاحيات الممنوحة للجنة الانضباط.



وكانت إدارة الاتفاق قد تقدمت بطلب رسمي لتأجيل المباراة، مستندة إلى مبررات تتعلق بتعذر سفر بعثة الفريق إلى العراق، إلا أن الاتحاد الخليجي رفض الطلب وأبقى على موعد المواجهة، فيما تمسك النادي بموقفه، مؤكداً عدم تمكنه من الحضور.



وبموجب القرار، تُحسم المواجهة إدارياً لمصلحة أربيل بثلاثة أهداف دون مقابل، دون أن تُقام على أرض الملعب.