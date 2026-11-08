تراجعت أرصدة السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنحو 42.110 مليار ريال لتصل إلى 87.847 مليار ريال، لدى مصرف قطر المركزي، في شهر أكتوبر الماضي، وذلك بحسب ما أظهرته البيانات الصادرة عن المصرف اليوم.



ارتفاع الاحتياطيات والسيولة



ووفقا للبيانات، ارتفعت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية بنسبة 0.325% على أساس سنوي، لتصل إلى 262.289 مليار ريال، مقارنة بـ 261.437 مليار ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي.



وبحسب البيانات، ارتفاع الاحتياطيات الدولية الرسمية بنسبة 10.70% (بواقع 21.606 مليار ريال) لتبلغ 223.450 مليار ريال.



وتتكون الاحتياطيات الرسمية من عدة عناصر رئيسية تشمل: السندات وأذونات الخزينة الأجنبية، الأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، مقتنيات الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، إضافة إلى حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي، وموجودات سائلة أخرى تتمثل في ودائع بالعملة الأجنبية؛ حيث يشكل الاثنان معًا ما يُعرف بـ «الاحتياطيات الدولية الكلية».



تراجع مخزون الذهب



وأظهرت البيانات كذلك تراجعًا في مخزون الذهب مع نهاية أكتوبر الماضي بنحو مليارين و292 مليون ريال، ليصل إلى 52.258 مليار ريال، مقارنة بشهر أكتوبر العام الماضي، الذي سجل فيه مستوى بلغ 54.550 مليار ريال، كما ارتفعت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 66.040 مليار ريال، لتصل إلى مستوى 78.169 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي.



على صعيد آخر، تراجع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر أكتوبر الماضي بقيمة 30 مليون ريال، مقارنة مع أكتوبر 2025، ليبلغ مستوى 5.176 مليارات ريال.