قفز معدل التضخم السنوي في السودان إلى 51.28% خلال يونيو 2026، مقارنة بنسبة 44.50% في مايو من العام نفسه، وفق بيانات الجهاز المركزي للإحصاء، في مؤشر على تسارع ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية والخدمات، مع تسجيل تفاوت كبير بين الولايات في معدلات التضخم والتغيرات الشهرية للأسعار.

التغير الشهري



وأظهرت بيانات التقرير ارتفاع معدل التغير الشهري للرقم القياسي العام لأسعار المستهلك إلى 7.08% في يونيو، مقابل 3.97% خلال مايو، كما ارتفع التغير الشهري في مجموعة الأغذية والمشروبات إلى 8.39%، مقارنة بنسبة 5.53% في الشهر السابق، ما يعكس زيادة وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وذلك وفقاً لما ذكره موقع العربية نت".



وفيما يتعلق بمؤشرات الأسعار، بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك 708,510.80 نقطة في يونيو 2026، مقابل 661,686.03 نقطة في مايو، بزيادة قدرها 46,824.77 نقطة، وبمعدل تغير شهري بلغ 7.08%.