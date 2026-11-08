أعلن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أن نسبة الإنجاز الكلية لمشروع سكة الحديد بلغت 55.9%، مبيناً أن الموعد المستهدف للتشغيل الكامل للمشروع هو ديسمبر 2030، وذلك وفق خطة عمل وجدول زمني متفق عليه.



إطار مشترك



وأوضح البديوي خلال المؤتمر الصحفي للاتفاقية العامة لربط دول مجلس التعاون بمشروع سكة الحديد، أن الاتفاقية العامة التي تم التوقيع عليها اليوم تؤسس إطاراً مشتركاً ينظم التزامات الدول الأعضاء في تنفيذ المشروع وتشغيله بصورة متكاملة ومتوائمة مع شبكات السكك الحديدية الوطنية.



رفع الكفاءة



وأضاف أن المشروع يجسد طموح الدول الأعضاء إلى بناء منظومة نقل خليجية متكاملة تربط بين دول مجلس التعاون، وتسهم في تيسير تنقل المواطنين والمقيمين ورفع كفاءته، وتعزيز حركة التجارة البينية ونقل البضائع، من خلال ربط المراكز الاقتصادية والصناعية والموانئ والمراكز اللوجستية في دول المجلس



وأكد أهمية دور الهيئة الخليجية للسكك الحديدية في التنسيق مع الدول الأعضاء ومتابعة تنفيذ المشروع ومواءمة متطلبات الربط والتشغيل مع الشبكات الوطنية، مشيراً إلى حرص الأمانة العامة لمجلس التعاون على مواصلة دعم هذه الجهود وتذليل الصعوبات ودفع مسيرة الإنجاز.