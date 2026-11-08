دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك «زاتكا» المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع في المملكة إلى تقديم نماذج استقطاع الضريبة عن شهر أكتوبر 2026م، وذلك في موعدٍ أقصاه 10 نوفمبر 2026م.



وحثّت «زاتكا» في بيان لها، المنشآت على المسارعة بتقديم نماذج استقطاع الضريبة، وذلك تجنباً لغرامة التأخر عن السداد في المدة المحددة، بواقع 1% من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير من تاريخ الاستحقاق.



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ودعت «زاتكا» المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة الاستقطاع، إلى التواصل معها عبر قنوات التواصل المختلفة.



وتُفرض ضريبة الاستقطاع على كافة المبالغ المدفوعة من مصدر في المملكة للجهات غير المقيمة التي ليس لديها منشأة دائمة في المملكة، وذلك وفقاً للأسعار المحددة في المادة الثامنة والستين من نظام ضريبة الدخل والمادة الثالثة والستين من لائحته