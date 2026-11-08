ناقش أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، مستوى الخدمات المقدمة في منفذ الوديعة، وسير العمل، إلى جانب أدوار الجهات الأمنية والجمركية والإدارية في تنظيم حركة العبور وتيسير الإجراءات للمسافرين.

جاء ذلك خلال لقائه في مكتبه اليوم، محافظ شرورة موفق بن عبدالهادي العنزي، وقائد حرس الحدود بالمنطقة اللواء الركن مسفر بن عايض القحطاني، ومدير جوازات منطقة نجران اللواء عبدالمجيد بن سليمان الجربوع، ومدير جوازات منفذ الوديعة العقيد محمد بن ظافر القحطاني، وقائد قطاع حرس الحدود بشرورة العقيد حمود بن راشد الدوسري، ومدير جمارك منفذ الوديعة محمد بن منادي العنزي.

ونوّه أمير منطقة نجران بما توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- من اهتمام بأمن الحدود والمنافذ، والعناية بتطوير خدماتها وتيسير إجراءاتها، مشيداً بما تقوم به الجهات ذات العلاقة في منفذ الوديعة من أعمال متكاملة، وما يبذله منسوبوها من تفانٍ وإخلاص في أداء واجبهم، مؤكداً أهمية مواصلة الاهتمام والمتابعة لسير العمل في المنفذ، وتقديم الخدمات للمسافرين بكفاءة وجودة.

حضر اللقاء وكيل الإمارة للشؤون الأمنية فهد بن سعد الشريان.