أصدر القضاء العراقي مذكرة قبض بحق نجل أمين عام حزب الله العراقي أبو حسين الحميداوي، واتهمه بترؤس مجموعة مسلحة لترويع الناس وزعزعة الأمن.



وكشفت مذكرة صادرة عن مكتب المحقق القضائي بالعراق المختص بمكافحة الإرهاب، بتاريخ 5 يوليو 2026، صدور أمر قبض بحق شخص يُدعى الحسين محسن أحمد فرج الحميداوي، من مواليد عام 1994، ويقيم في منطقة البلديات بالعاصمة بغداد.



ووفقاً لما ورد في المذكرة، فإن المتهم مطلوب على خلفية اتهامه بترؤس مجموعة مسلحة تمارس أعمال العنف والتهديد، بقصد زعزعة أمن البلاد واستقرارها، وإثارة الرعب بين المواطنين، وتعريض حياتهم وحرياتهم وممتلكاتهم للخطر. وحددت المذكرة التهم المسندة إليه، وفق أحكام قانون مكافحة الإرهاب العراقي رقم (13) لسنة 2005، استناداً إلى المادتين الثانية والرابعة منه.



من هو أبو حسين الحميداوي؟



والمتهم هو نجل الأمين العام لكتائب حزب الله في العراق، أحمد محسن فرج الحميداوي، المعروف بـ"أبو حسين الحميداوي". ويعرف أحمد محسن فرج الحميداوي، الملقب بـ«أبو حسين»، بأنه الأمين العام لكتائب حزب الله العراقية، إحدى أبرز الفصائل المسلحة الحليفة لإيران في العراق. وتولى قيادة التنظيم بعد مقتل مؤسسه وأمينه العام السابق أبو مهدي المهندس في الضربة الأمريكية قرب مطار بغداد في يناير 2020.



وتُعد الكتائب جزءاً من شبكة الفصائل المسلحة المنضوية ضمن المشهد الأمني والسياسي العراقي، وترتبط بعلاقات وثيقة مع إيران. ووجهت إليها اتهامات أمريكية بالوقوف وراء هجمات استهدفت مصالح أمريكية في العراق، فيما رصدت واشنطن في أبريل 2026 مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن الحميداوي.