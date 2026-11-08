هوت شحنات الأجهزة اللوحية عالمياً بنسبة 23% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من عام 2026، لتتراجع إلى 32 مليون جهاز، مسجلة أدنى مستوى لها منذ نحو 3 سنوات، وفقاً لأحدث بيانات شركة الأبحاث «أومديا».



وتصدرت أسواق الشرق الأوسط والصين وأوروبا الغربية المناطق الأكثر تضرراً من تراجع الشحنات، وسط استمرار الضغوط على سلاسل الإمداد وتراجع أولوية الأجهزة اللوحية لدى الشركات المصنعة.



وأوضحت مديرة الأبحاث في «أومديا» هيماني موكا، أن السوق سجل انخفاضاً للربع الثاني على التوالي، بعدما تراجعت الشحنات بنسبة 10% خلال الربع السابق، مشيرة إلى أن تفاقم قيود الإمدادات دفع الشركات المصنعة إلى تقليص اهتمامها بالأجهزة اللوحية ضمن خططها الإستراتيجية لعامي 2026 و2027.



وحذرت من استمرار صعوبات الإمداد خلال العام القادم، ما يقلص فرص تعافي السوق بصورة ملموسة قبل عام 2028، في ظل التحديات التي تواجه الشركات المصنعة عالمياً.