كشفت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي«ساما» ارتفاع حجم التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد المقدم من شركات التمويل بنسبة 8% خلال الربع الثالث عام 2026 بالقياس للربع المماثل عام 2025، حيث بلغ 604 مليون ريال خلال الربع الثالث 2026 مقابل 559 مليون ريال خلال الربع ذاته 2025.

3 قطاعات



وأوضحت النشرة، أن التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد من شركات التمويل يتوزع على 3 قطاعات وهي «الفلل – الشقق – الأراضي»، مضيفة، أن التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد من شركات التمويل في مجال «الفلل» بلغ 210 مليون ريال خلال الربع الثالث 2026 مقابل 211 مليون ريال خلال الربع الثالث 2025، فيما حجم التمويل في قطاع الشقق بلغ 310 مليون ريال خلال الربع الثالث 2026 مقابل 295 مليون ريال خلال الربع الثالث عام 2025، بينما بلغ حجم التمويل في قطاع الأراضي 84 مليون ريال خلال الربع الثالث عام 2026 مقابل 53 مليون ريال خلال الربع الثالث عام 2025.

قطاع الأراضي



وأكدت النشرة، أن حجم التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد المقدم من شركات التمويل تراجع بنسبة 15% خلال الربع الثالث عام 2026 بالمقارنة مع الربع الثاني عام 2026، حيث 604 مليون ريال خلال الربع الثالث 2026 مقابل 711 مليون ريال خلال الربع الثاني عام 2026.



وذكرت النشرة، أن التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد من شركات التمويل في مجال «الفلل» بلغ 210 مليون ريال خلال الربع الثالث 2026 مقابل 269 مليون ريال خلال الربع الثاني 2026، فيما التمويل في مجال «الشقق» بلغ 310 مليون ريال خلال الربع الثالث 2026 مقابل 332 مليون ريال خلال الربع الثاني عام 2026، بينما حجم التمويل في قطاع «الأراضي» بلغ 84 مليون ريال خلال الربع الثالث 2026 مقابل 111 مليون ريال خلال الربع الثاني عام 2026 مقابل.



وأوضحت النشرة، أن حجم التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد المقدم من شركات التمويل ارتفع بنسبة 3.2% خلال الربع الثالث عام 2026 بالمقارنة مع الربع الاول عام 2026، حيث 604 مليون ريال خلال الربع الثالث 2026 مقابل 585 مليون ريال خلال الربع الاول عام 2026.



وذكرت النشرة، أن التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد من شركات التمويل في مجال «الفلل» بلغ 210 مليون ريال خلال الربع الثالث 2026 مقابل 249 مليون ريال خلال الربع الأول 2026، فيما التمويل في مجال «الشقق» بلغ 310 مليون ريال خلال الربع الثالث 2026 مقابل 279 مليون ريال خلال الربع الاول عام 2026، بينما حجم التمويل في قطاع «الأراضي» بلغ 84 مليون ريال خلال الربع الثالث 2026 مقابل 57 مليون ريال خلال الربع الاول عام 2026 مقابل.

تمويل الفلل



وذكرت النشرة، ان التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد من شركات التمويل في مجال «الفلل» بلغ 210 مليون ريال خلال الربع الثالث 2026 مقابل 284 مليون ريال خلال الربع الرابع عام 2025، فيما التمويل في مجال «الشقق» بلغ 310 مليون ريال خلال الربع الثالث عام 2026 مقابل 353 مليون ريال خلال الربع الرابع عام 2025، بينما حجم التمويل في قطاع «الأراضي» بلغ 84 مليون ريال خلال الربع الثالث عام 2026 مقابل 100 مليون ريال خلال الربع الرابع عام 2025.