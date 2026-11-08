منح مجلس رواد الأعمال العرب في لندن الإعلامي عبدالله العمودي جائزة «أفضل مؤثر إعلامي»، تقديراً لتميزه وحضوره المؤثر في المشهد الإعلامي، وتم تكريمه بالجائزة خلال حفل أقيم أخيراً في مقر مجلس اللوردات البريطاني بقصر ويستمنستر التاريخي في العاصمة البريطانية لندن.

وتسلّم العمودي الجائزة من السير اللورد غراهام بريدي، الرئيس الشرفي للمجلس، خلال الحفل الذي شهد تكريم عدد من الشخصيات المميزة في مجالات مختلفة.