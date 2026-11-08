تجاوباً مع ما نشرته «عكاظ» في عددها الصادر اليوم (الأحد) بعنوان: «صيانة عاجلة لطريق الملك خالد في سراة عبيدة» كشفت بلدية محافظة سراة عبيدة، بعد ساعات من نشر المادة الصحفية، أن صيانة الطريق مدرجة ضمن المشاريع المعتمدة فيما تم رصد الميزانية اللازمة لتنفيذ أعمال الصيانة والمعالجة.

وأوضحت بلدية سراة عبيدة أنه من المقرر طرح المشروع وترسيته مع بداية عام 2027م، تمهيداً للبدء في تنفيذ الأعمال وفق الإجراءات المعتمدة، وأكدت حرصها على متابعة احتياجات الطرق، ورفع مستوى السلامة المرورية وتحسين جودة البنية التحتية بما يلبي تطلعات المواطنين والمقيمين.