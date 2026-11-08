يعود فريق الاتحاد لاستكمال المنافسات الكروية بعد فترة التوقف الحالية بسبب أيام "الفيفا"، إذ سيستضيف العميد فريق باختاكور الأوزبكي (الإثنين) 23 نوفمبر الجاري، الساعة 9:15 مساءً، على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا لأندية النخبة، إذ سيعمل المدرب ينز فيسينغ على تجهيز فريقه بالصورة الفنية المناسبة بعد الخسارة من فريق العين الإماراتي بنتيجة 4/1، في الجولة الماضية، ويتطلع المدرب فيسينغ لاستعادة فريقه لنغمة الانتصارات وحصد الثلاث نقاط من أمام فريق باختاكور والوصول للنقطة السابعة والسعي لمواصلة المشوار نحو التقدم للأمام في مجموعة "أندية الغرب" وضمان التأهل للدور القادم في البطولة الآسيوية.



من جانب آخر، يواصل الخماسي الاتحادي المصاب حسن كادش، وريتشارد ريوس، وحامد الغامدي، ومحمد دومبيا، وروجر فيرنانديز برامجهم العلاجية والتأهيلية من أجل العودة للمشاركة مع الفريق الاتحادي في المباريات محلياً وقارياً في الموسم الحالي.