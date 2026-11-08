أقام رجل أمريكي من ولاية كارولاينا الشمالية دعوى قضائية ضد شركة (أوبن إيه آي) ورئيسها التنفيذي سام ألتمان، متهماً تطبيق (تشات جي بي تي) بلعب دور في تشجيع زوجته على التخطيط لمحاولة تسميمه وتقديم معلومات ساعدتها -بحسب الدعوى- على إخفاء المخطط والتخلص من آثاره.

وتعود تفاصيل القضية إلى صيف عام 2025، عندما تعرض جيمس غيتس لوعكة صحية حادة استمرت عدة أيام، قبل أن يبدأ لاحقاً في الاشتباه بإمكانية تعرضه للتسميم. ويقول إنه عثر بعد ذلك على ملاحظات مكتوبة بخط يد زوجته تضمنت أسماء مواد وأدوية إلى جانب تعليمات مرتبطة بحذف المحادثات وتسجيل الخروج من التطبيق.

وبحسب أوراق الدعوى، أجرت الزوجة مئات المحادثات مع (تشات جي بي تي)، وكانت تعتمد عليه بصورة كبيرة في شؤونها اليومية والشخصية، فيما يزعم المدعي أن المحادثات تطورت من طلب المشورة بشأن مشكلات زوجية إلى نقاشات تتعلق بإيذاء زوجها.

ورغم أن السلطات وجهت في وقت سابق اتهاماً للزوجة بمحاولة القتل، فإن التهمة أُسقطت لاحقاً بسبب عدم كفاية الأدلة. ومع ذلك، يواصل الزوج مساعيه القانونية، معتبراً أن التطبيق ساهم في تشجيع السلوك الإجرامي وتقديم إرشادات ساعدت في تنفيذ المخطط.

من جهتها، أكدت (أوبن إيه آي) أنها أوقفت حساب الزوجة وقدمت المعلومات المتاحة لديها إلى جهات إنفاذ القانون ضمن التحقيقات الجارية، مشددة على أن القضية لا تزال محل نظر قانوني.