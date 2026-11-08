يواصل لاعبو فريق الأهلي زكريا هوساوي، وإدوارد سبيرتسيان، وصالح أبو الشامات برامجهم التأهيلية خلال فترة توقف المنافسات الكروية بسبب أيام "الفيفا"، ويسعى الثلاثي للوصول للجاهزية البدنية والفنية الكاملة من أجل المشاركة في المباريات محلياً وقارياً فيما تبقى من الموسم الجاري.



سيعود الفريق الأهلاوي لمواصلة تدريباته من أجل الاستعداد لمواجهة فريق الشمال القطري (الإثنين) 23 نوفمبر الجاري، الساعة 7:00 مساءً على استاد البيت بمدينة الخور، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا لأندية النخبة، ويطمح الأهلي في تحقيق الفوز والوصول للنقطة الحادية عشرة والمنافسة على مراكز المقدمة في سلم ترتيب فرق مجموعة أندية الغرب.



هذا وتشهد المواجهة الخليجية بين فريقي الأهلي والشمال في البطولة الآسيوية مشاركة النجم الجزائري رياض محرز أمام فريقه السابق، الذي نجح معه في تحقيق لقب دوري أبطال آسيا لأندية النخبة مرتين على التوالي.



