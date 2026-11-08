حذر مكتب الصحة العامة والسكان في محافظة تعز، من حرمان نحو 347,000 طفل من التحصين بلقاحات الحصبة والحصبة الألمانية، و72,500 طفل من اللقاحات الروتينية، بسبب الحصار الذي تفرضه مليشيا الحوثي.



وأعرب المكتب الحكومي في بيان، اليوم (الأحد)، عن قلقه البالغ إزاء التداعيات الصحية والإنسانية الخطيرة الناجمة عن استمرار الحرب والحصار الجائر الذي تفرضه الميليشيا على المدينة، مؤكداً أن هذا الوضع أدى لشلل في برامج التحصين، ويهدد بشكل مباشر ومحدق حياة آلاف الأطفال.



وأشار إلى أن تعطل إمدادات اللقاحات الروتينية أدى إلى تعريض نحو 72,500 طفل دون سن العام لخطر الحرمان من التطعيمات الأساسية، يجعلهم عرضة لمضاعفات صحية قاسية ووفيات كان بالإمكان تجنبها.



وحذر المكتب الحكومي من التداعيات الخطيرة التي تمثل نسفاً للأمن الصحي، وتعرقل جهوده في حماية أرواح الأطفال، وتهدد بانهيار المكتسبات الصحية التي تحققت بشق الأنفس خلال السنوات الماضية.



وأدان مكتب الصحة، بأشد العبارات استمرار الحصار وما يترتب عليه من حرمان للمدنيين، والأطفال على وجه الخصوص، من الخدمات الصحية الأساسية واللقاحات المنقذة للحياة، مطالباً بالرفع الفوري والعاجل للحصار المفروض على المدينة، لضمان التدفق الآمن والمستدام للإمدادات الطبية واللقاحات إلى المحافظة.



وأكد أن إنقاذ الأطفال يبدأ برفع الحصار، وضمان وصول اللقاحات، واستئناف برامج التحصين دون تأخير، وأن حق الأطفال في الحياة والرعاية الصحية لن يسقط بالحصار ولا بالصمت.