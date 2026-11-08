أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالشراكة مع وزارة البلديات والإسكان، رفع نسبة توطين 94 مهنة فنية هندسية في منشآت القطاع الخاص إلى 35%، اعتباراً من 9 مايو 2027، على أن يشمل القرار المنشآت التي يعمل لديها 5 عاملين فأكثر في المهن المستهدفة، ويُحتسب التوطين على مستوى كيان المنشأة.



ويشمل القرار عدداً من المهن الفنية الهندسية، أبرزها فني الهندسة المدنية، وفني الهندسة الكهربائية، وفني الهندسة الميكانيكية، وفني الهندسة الإلكترونية، وفني المساحة، وفني الصيانة الميكانيكية، والرسام المعماري، إلى جانب مهن أخرى مدرجة ضمن التصنيف السعودي الموحد للمهن.

وأوضحت الوزارة أن القرار يستهدف تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في المهن الفنية الهندسية، ورفع معدلات توظيف السعوديين والسعوديات في القطاع الخاص، مع منح المنشآت المشمولة مهلة حتى موعد بدء التطبيق للالتزام بنسبة التوطين الجديدة.

وأكدت توفير حزمة من المحفزات وبرامج الدعم للمنشآت، تشمل الاستقطاب والتدريب والتأهيل والتوظيف والاستقرار الوظيفي، إلى جانب منحها أولوية الاستفادة من برامج دعم التوطين المتاحة.

ونشرت الوزارة الدليل الإجرائي للقرار، متضمناً قائمة المهن المشمولة وآليات احتساب نسب التوطين وضوابط الامتثال، بما يمكّن المنشآت من الاستعداد لتطبيق المتطلبات الجديدة.