يقود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الفريق النصراوي في مواجهة السد القطري (الثلاثاء) 24 نوفمبر الجاري، الساعة 9:15 مساء، على ملعب الأول بارك بالرياض، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا لأندية النخبة. وتأتي عودة رونالدو بعد غيابه عن مواجهة فريقه أمام باختاكور الأوزبكي التي انتهت بفوز النصر بنتيجة 6/2 في الجولة الماضية.



سيستأنف النصر تدريباته (الجمعة) القادم، بقيادة المدرب آنج بوستيكوجلو، الذي سيعمل على تجهيز الفريق لمواجهة السد القطري القادمة، والسعي لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث والوصول للنقطة التاسعة، وتعزيز حظوظه في التأهل للدور القادم في البطولة القارية.