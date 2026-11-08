يدشن المنتخب السعودي تدريباته غدا (الإثنين) تحت إشراف المدرب جورجيوس دونيس على ملاعب الإرسال في الدوحة، وسيركز مدرب منتخبنا الوطني على تطبيق اللاعبين للجوانب الفنية والتكتيكية التي ينوي تنفيذها في المباراتين الوديتين، الأولى أمام نظيره الكوري الجنوبي (الجمعة) القادم الساعة 5:30 مساءً، والثانية أمام أوزبكستان (الثلاثاء) 17 من نوفمبر الجاري، الساعة 6:30 مساءً. وتقام المباراتان على استاد جاسم بن حمد بالدوحة، ضمن أيام الفيفا الدولية.



ويهدف المدرب دونيس من خلال معسكر الدوحة الحالي، لتجهيز الأخضر لبطولة الكأس الذهبية للكونكاكاف، خلال الفترة من 17 يونيو حتى 11 يوليو 2027.



وانتظم بمعسكر الدوحة أمس (الأحد) 30 لاعباً وهم: محمد العويس، وحامد يوسف، وعبدالقدوس عطية، وعبدالإله العمري، وسلطان تنكر، وعبدالله الخطيب، وحسان تمبكتي، وعلي لاجامي، ونواف بوشل، ومحمد محزري، وسعود عبدالحميد، ومحمد أبوالشامات، ومتعب الحربي، وفارس عابدي، ومصعب الجوير، ومختار علي، ومحمد كنو، وزياد الجهني، وعبدالله الخيبري، وناصر الدوسري، وعبدالملك العييري، وسلطان مندش، ومحمد القحطاني، ومروان الصحفي، ومحمد الكويكبي، وأحمد الغامدي، وتركي العمار، وعبدالله الحمدان، وفراس البريكان، وعبدالله آل سالم.



