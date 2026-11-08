يعود النجم الهولندي كريسينسيو سمرفيل، للمشاركة مع فريق الهلال أمام نيفتشي الأوزبكي (الإثنين) الساعة 4:45 عصرا، على استاد الاستقلال فيرجانا، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا لندية النخبة، وذلك بعد إنتهاء عقوبة إيقافه ثلاث مباريات أمام فريقي السد والشمال القطريين، وشيباب الأهلي الإماراتي، وذلك بسبب تلقيه للبطاقة الحمراء في لقاء الغرافة القطري في 15 سبتمبر الماضي بالجولة الأولى من البطولة الآسيوية.



وسيستأنف الفريق الهلالي تدريباته (السبت) القادم استعدادا للقاء نيفتيشي الأوزبكي دوري أبطال آسيا لأندية النخبة، بعد الراحة التي منحها المدرب سيموني إنزاغي للاعبين عقب فترة توقف المنافسات الكروية بسبب أيام الفيفا، إذ يحتل الزعيم المركز الثاني في سلم ترتيب "أندية الغرب" برصيد تسعة نقاط.