

انخفض مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم بمقدار 78.50 نقطة، ليصل إلى مستوى 10016.92 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 2.7 مليار ريال.



وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 181 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم 140 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 119 شركة.



الأكثر ارتفاعاً



وكانت أسهم شركات نسيج، والسعودي الألماني الصحية، وسي جي إس، والحفر العربية، ورتال، الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات فيبكو، واس ام سي للرعاية الصحية، وريدان، وسدافكو، وأسمنت اليمامة الأكثر انخفاضاً في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 10% و6.55%، فيما كانت أسهم شركات باتك، ولدن، وأمريكانا، وحديد وطني، ومهارة، هي الأكثر نشاطاً بالكمية، بينما كانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، وسليمان الحبيب، وأكوا، ومعادن، هي الأكثر نشاطاً في القيمة.



وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية «نمو» اليوم مرتفعاً بمقدار 81.54 نقطة، ليصل إلى مستوى 21741.82 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 12 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 2.4 مليون سهم.