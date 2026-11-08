لقي 10 أشخاص مقتلهم، بينهم أطفال، إثر انقلاب سيارة وسقوطها في بحيرة بمدينة بارا مانسا بولاية ريو دي جانيرو جنوب شرق البرازيل، مساء أمس (السبت)، في حادث مأساوي فتحت السلطات تحقيقاً لكشف ملابساته.

ووفقاً لوسائل إعلام برازيلية، وقع الحادث على طريق «فازيندا سانتا كاتارينا» في منطقة أتاولفو دي بايفا، بعدما انقلبت السيارة وسقطت في البحيرة، حيث عُثر على جميع ركابها متوفين داخل المركبة.

وأفادت فرق الإطفاء والإنقاذ البرازيلية بأنها دفعت بنحو 30 عنصراً من خمس وحدات، مدعومين بعشر مركبات إنقاذ وقارب وغواصين، لانتشال الضحايا، فيما نُقلت الجثامين إلى معهد الطب الشرعي في مدينة فولتا ريدوندا لاستكمال إجراءات الفحص والتعرف على الهويات.

وباشرت الشرطة المدنية التحقيق في الحادث، وأجرت فرق الأدلة الجنائية المعاينة الميدانية، وصادرت وثائق المركبة، للوقوف على الأسباب والظروف التي أدت إلى انقلابها وسقوطها في البحيرة.