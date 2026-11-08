أعربت وزارة الخارجية عن بالغ تعازي المملكة العربية السعودية وصادق مواساتها لجمهورية مصر العربية الشقيقة ولأسر المتوفين، إثر حادث قطار العياط الذي وقع على طريق القاهرة – أسوان الزراعي في محافظة الجيزة، ونتج عنه وفاة وإصابة عدد من الأشخاص.

وعبرت الوزارة عن تضامن المملكة مع حكومة جمهورية مصر العربية الشقيقة وشعبها في هذا الحادث المأساوي، متمنيةً للمصابين الشفاء العاجل.