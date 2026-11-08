أحبطت السلطات البيروفية محاولة لتهريب أكثر من ثلاثة آلاف عنكبوت كانت في طريقها إلى ألمانيا، بعدما عُثر عليها مخبأة داخل جوارب متسخة وُضعت في حقائب سفر بمطار خورخي تشافيز الدولي.

وبحسب الهيئة الوطنية للغابات والحياة البرية في بيرو، أثارت حركة غير اعتيادية داخل الأمتعة شكوك موظفي الجمارك خلال تفتيش روتيني، لتكشف العملية عن آلاف العناكب (من نوع الرتيلاء) المخبأة داخل ما بين 15 و22 جورباً موزعة على ثلاث حقائب.

وأوقفت السلطات ألمانيَّين ومواطناً بولندياً للاشتباه بتورطهم في محاولة تهريب العناكب، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القضائية بحقهم.

وأوضحت الجهات المختصة أن العناكب المضبوطة تنتمي إلى أنواع متعددة وفي مراحل نمو مختلفة، شملت بيوضاً وصغار عناكب وعينات بالغة، جُمعت من مناطق متفرقة في بيرو.

ولفتت إلى أن الطلب المرتفع على هذه العناكب في الأسواق الأوروبية يعود إلى أحجامها وألوانها المميزة، فيما قد تصل قيمة العنكبوت الواحد إلى نحو 500 يورو، ما يرفع القيمة الإجمالية للشحنة المضبوطة إلى نحو 1.5 مليون يورو.

وتُعد تجارة الحيوانات البرية غير المشروعة من أكثر الأنشطة المربحة عالميًا، إذ تشير تقديرات (الإنتربول) إلى أن عائداتها السنوية تصل إلى نحو 20 مليار دولار.