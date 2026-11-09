تخوض الفنانة المصرية هند صبري تجربة درامية جديدة أمام الفنان المصري آسر ياسين، من خلال مسلسل «عسل أحمر»، الذي بدأ تصوير مشاهده الأولى، تمهيداً لعرضه في 10 حلقات، ويستند إلى رواية «دم على نهد» للكاتب المصري إبراهيم عيسى.

وجاء الإعلان عن انطلاق التصوير مصحوباً بالكشف عن اللقطات الأولى من المسلسل، الذي يجمع في بطولته مجموعة من الفنانين، وينتجه صادق الصباح، بينما يتولى كتابة السيناريو والحوار وائل حمدي ومحمد هشام عبية، وتخرجه مريم أحمدي.

صحفية في مواجهة أسرار قاتل محكوم بالإعدام

وتحمل أحداث المسلسل مساراً مليئاً بالغموض، إذ تتورط صحفية في سلسلة من الوقائع غير المتوقعة عقب إجرائها مقابلة مع قاتل متسلسل ينتظر تنفيذ حكم الإعدام، لتتحول هذه المواجهة إلى بداية رحلة تكشف خلالها حقائق وأسراراً تقلب حياتها، وتضعها أمام تحديات ومخاطر متلاحقة.

وتعتمد المعالجة الدرامية على تصاعد الأحداث وتداخل الخيوط، مستندة إلى الرواية التي يقدمها العمل في قالب تلفزيوني يمتد إلى 10 حلقات.

آسر ياسين على موعد مع تكريم جديد

وبعيداً عن نشاطه الدرامي، ينتظر آسر ياسين تكريمه بجائزة «فاتن حمامة للتميز»، خلال حفل افتتاح الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، المقرر إقامتها في الفترة من 11 إلى 20 نوفمبر 2026.

ويأتي اختيار آسر ياسين تقديراً لما قدمه خلال مشواره الفني من تجارب سينمائية وشخصيات متنوعة، أظهر من خلالها قدرته على تقديم أدوار تحمل أبعاداً إنسانية ونفسية مختلفة، وذلك بالتزامن مع احتفال المهرجان بمرور 50 عاماً على انطلاق دورته الأولى عام 1976.

فيلمان يعيدان هند صبري إلى السينما

وفي المقابل، تستعد هند صبري للعودة إلى المنافسة السينمائية بفيلم «أضعف خلقه»، الذي يجمعها للمرة الأولى بالفنان أحمد حلمي، وتخوض من خلاله تجربة كوميدية جديدة، بعد ابتعادها عن الشاشة الكبيرة منذ مشاركتها في «كيرة والجن» قبل أربع سنوات.