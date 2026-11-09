توقّع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، من يوم غدٍ (الثلاثاء) حتى (السبت) القادم، تتراوح بين المتوسطة والغزيرة على مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وحائل، والرياض، والقصيم، والمنطقة الشرقية، ونجران، مع اشتداد غزارتها على أجزاء من تلك المناطق، فيما تكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق الجوف، والحدود الشمالية، وتبوك.

وأوضح المركز أن منطقة جازان ستشهد أمطاراً متوسطة إلى غزيرة من (الثلاثاء) إلى (السبت)، تشتد غزارتها يومي (الثلاثاء) و(الأربعاء) على الريث وهروب والدائر والعيدابي وفيفاء والعارضة والحرث، فيما تشتد يومي (الأربعاء) و(الخميس) على جيزان وفرسان والدرب وبيش وصبيا وضمد وأبو عريش وأحد المسارحة وصامطة والطوال.

وبيّن أن الأمطار المتوسطة إلى الغزيرة تشمل معظم محافظات منطقة عسير من (الثلاثاء) إلى (السبت)، وتشتد أيام (الثلاثاء) و(الأربعاء) و(السبت)، فيما تشهد منطقة الباحة أمطاراً متوسطة إلى غزيرة خلال الفترة نفسها تشتد يوم (السبت).

وفي منطقة مكة المكرمة، توقع المركز أمطاراً متوسطة إلى غزيرة على العاصمة المقدسة والكامل والجموم والطائف وميسان وأضم والعرضيات وخليص وبحرة من (الثلاثاء) إلى (السبت)، تشتد غزارتها يوم (السبت)، فيما تشهد محافظتا جدة ورابغ أمطاراً متوسطة إلى غزيرة يوم (الثلاثاء)، وتعاود فرص الهطول عليهما يومي (الجمعة) و(السبت).

كما توقع أمطاراً متوسطة إلى غزيرة على تربة والخرمة ورنية والمويه والقنفذة والليث من (الثلاثاء) إلى (السبت)، مع اشتداد غزارتها أيام (الثلاثاء) و(الأربعاء) و(الجمعة) و(السبت).

وأشار المركز إلى أن منطقة المدينة المنورة ستشهد أمطاراً متوسطة إلى غزيرة، تشمل المدينة المنورة والحناكية والمهد ووادي الفرع من (الثلاثاء) إلى (السبت)، وتشتد غزارتها يومي (الجمعة) و(السبت)، فيما تشمل العلا والعيص وبدر وخيبر يومي (الجمعة) و(السبت).

وفي مناطق حائل والقصيم والرياض، تتراوح الأمطار بين المتوسطة والغزيرة من (الثلاثاء) إلى (السبت) على عدد من المحافظات، مع فترات تشتد فيها الغزارة، فيما تكون الأمطار خفيفة على وادي الدواسر والأفلاج والسليل من (الثلاثاء) إلى (الجمعة).

وتوقع المركز هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق الجوف والحدود الشمالية وتبوك خلال فترات من (الثلاثاء) إلى (السبت)، فيما تشهد المنطقة الشرقية أمطاراً متوسطة إلى غزيرة من (الثلاثاء) إلى (السبت)، تشتد غزارتها يومي (الثلاثاء) و(الأربعاء).

وتشمل الحالة منطقة نجران بأمطار متوسطة إلى غزيرة على نجران وحبونا وبدر الجنوب وثار ويدمة وخباش يومي (الثلاثاء) و(الأربعاء).

وبيّن المركز أن الأمطار قد يصاحبها جريان للسيول وتساقط للبَرَد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار تصل سرعتها إلى 60 كم/ساعة أو أكثر مع الأمطار الغزيرة، إضافة إلى ارتفاع الأمواج على السواحل، واحتمال تكون أعاصير قمعية أو شواهق مائية.

ودعا المركز الجميع إلى متابعة آخر المستجدات والتقارير والإنذارات عبر موقعه الإلكتروني وتطبيق «أنواء» وحساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أن التوقعات الأولية تشير إلى استمرار هطول الأمطار على بعض مناطق المملكة خلال الأسبوع القادم، وسيصدر المركز التقارير اللازمة حيال ذلك.