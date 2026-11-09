واصل الهلال كتابة الأرقام القياسية في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، بعدما انفرد بصدارة قائمة الأندية الأكثر تحقيقاً لـ30 نقطة أو أكثر خلال أول 12 جولة من المسابقة، وذلك للمرة الثانية عشرة في تاريخه، ليؤكد حضوره المتكرر في سباق الأرقام والإنجازات.



وبحسب الإحصائية، يأتي النصر في المركز الثاني بعدما حقق هذا الإنجاز في أربع مناسبات، يليه الاتحاد بثلاث مرات، فيما سجل كل من الفتح والأهلي والشباب حضورهم مرة واحدة.



ولا يزال الرقم قابلاً للتغيير خلال الموسم الحالي، إذ يمتلك النصر 28 نقطة مع مباراة مؤجلة، وسيكون بإمكانه الوصول إلى 31 نقطة في حال تحقيق الفوز، ليبلغ حاجز الثلاثين نقطة أو أكثر، ويضيف مناسبة جديدة إلى سجله في هذه الإحصائية.



ويعكس الرقم حجم المنافسة التاريخية بين كبار الأندية السعودية، في سباق يتجدد مع كل موسم من مواسم دوري المحترفين.