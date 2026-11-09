قفز فريق الوحدة إلى المركز الثالث لأول مرة منذ انطلاقة دوري أندية الدرجة الأولى بعد تغلبه على نظيره الجيل بنتيجة 1/4، في اللقاء الذي جمعهما على استاد مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة (الأحد) الماضي، في الجولة الحادية عشرة، ورفع الفريق الوحداوي رصيده إلى 21 نقطة، وأصبح من أقوى المنافسين على بطاقات الصعود إلى دوري روشن للمحترفين الموسم القادم.



ومنح الجهازان الفني والإداري لاعبي الوحدة إجازة لمدة خمسة أيام على أن يعودوا لتدريبات (السبت) القادم وسيخضع اللاعبون لتمارين يومية وخوض لقاء ودي خلال فترة توقف دوري أندية الدرجة الأولى بسبب أيام "الفيفا".



من جانب آخر، صرفت إدارة الوحدة برئاسة حاز اللحياني مكافأة مالية لجميع اللاعبين عقب الفوز على الجيل في الجولة الماضية، بهدف رفع الروح المعنوية للمباريات القادمة.



وشهدت مباراة الوحدة أمام الجيل حضور جماهيري مميز مختلف عن المواجهات السابقة، كما تواجد رؤساء النادي السابقون عبدالمعطي كعكي وحاتم خيمي، وهشام مرسي.



وعقب نهاية المباراة أكد لـ«عكاظ» عبدالمعطي كعكي وحاتم خيمي أن هناك تطوراً فنياً مختلفاً في فريق الوحدة عن الموسم الماضي، من خلال نتائج الفريق في الموسم الحالي، وذلك لعدة عوامل أقدمت عليها الإدارة الحالية، ومنها تغيير عناصر الفريق نحو الأفضل، واختيار جهاز فني وإداري على قدر كبير من الكفاءة المهنية والخبرة، ورفع الحالة المعنوية من خلال تقديم مكافأة بعد كل انتصار، وعودة الجماهير الوحداوية إلى المدرجات بقيادة عاطي الموركي. كل هذه العوامل كانت أدوات فاعلة في تغيير مسار الفريق فنياً عن الموسمين الماضيين.



ووصف كعكي وخيمي الفريق الوحداوي بأنه يعد اليوم من أقوى الفرق المرشحة للصعود لدوري روشن، إذا سارت الأمور عليه بالشكل الحالي للفريق، والمطلوب من كافة الوحداويين الوقفة الجادة خلف هذا الفريق مالياً ومعنوياً.