كشف الفنان المصري أحمد حلمي استعانته بعدد من الأطباء النفسيين لإجراء دراسات تساعده على فهم طبيعة الشخصية التي يقدمها في فيلم «حدوته»، تمهيداً لتقديمها بصورة مناسبة على الشاشة.

حدوته

وأشار حلمي إلى أن سراً كبيراً في حياة الشخصية كان من أبرز العوامل التي دفعته للمشاركة في العمل، إلى جانب أبعادها النفسية التي تطلبت منه دراسة متعمقة، موضحاً أن التحضير للدور دفعه إلى البحث في المشكلات النفسية التي قد يواجهها الإنسان دون أن ينتبه إلى وجودها، لافتاً إلى أن بعض الأشخاص يعتقدون أنهم لا يعانون أي مشكلات، رغم حاجتهم إلى الاستعانة بمتخصصين.

أزمات داخلية

وأشار إلى أن الفيلم يحمل رسالة تتعلق بإمكانية التعامل مع المشكلات وإيجاد حلول لها، قائلاً «الإنسان قد يمر بأزمات داخلية لا يدركها، ويحتاج إلى شخص متخصص يساعده على فهم حالته وتحديد ما يواجهه».

موعد العرض

ومن المقرر عرض فيلم «حدوتة» في صالات السينما بعد غدٍ (الأربعاء)، ويشارك في بطولته إلى جانب أحمد حلمي كل من أمينة خليل، وماجد المصري، وخالد الصاوي، ورحمة أحمد، وشيرين، ومحمد عبد العظيم، والطفل عمر شريف، والفيلم من تأليف أحمد عبد الرحمن، وإخراج مازن أشرف.