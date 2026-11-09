كشف الفنان الكويتي يعقوب عبدالله أن ضيوف برنامج المقالب الشهير «صادوه»، الذي عُرض قبل نحو 23 عاماً كانوا على علم مسبق بالمقالب التي يتعرضون لها، مشيراً إلى أن مشاهد المفاجأة والغضب التي ظهرت على الشاشة لم تكن عفوية بالكامل، خلافاً لما اعتقده المشاهدون وقت عرض البرنامج.

اتفاق وترتيب

وقال عبدالله: «الاتفاق مع الضيوف كان جزءاً من ترتيبات إنتاج برامج الكاميرا الخفية»، لافتاً إلى أن تنفيذ هذه الأعمال لا يعتمد دائماً على عنصر المفاجأة الحقيقية.

وعلّق على التجربة بالقول: «كل شيء فيه مقلب يكون فيه اتفاق، وكل الكاميرات الخفية مو خفية».

وأضاف تصوير «صادوه» كان يخضع لترتيبات وحسابات إنتاجية محددة، ولم تكن المقالب تُنفذ بصورة عشوائية، وما يظهر أمام الكاميرا لا يعكس بالضرورة جميع التفاصيل التي تجري خلفها".

صادوه

ويُعد «صادوه» من أبرز برامج المقالب التي عُرضت في الكويت خلال العقد الأول من الألفية، وارتبط اسم يعقوب عبدالله بتقديمه.

واستضاف البرنامج عدداً من نجوم الفن، ووضعهم في مواقف متنوعة بين الكوميدية والمخيفة، مع التركيز على ردود أفعالهم أمام الكاميرات.

ولا تزال التجربة حاضرة في ذاكرة الجمهور، فيما أعادت تصريحات الفنان الكويتي الحديث عن حقيقة المقالب التلفزيونية وطبيعة الترتيبات التي تسبق تصويرها.