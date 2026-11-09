تنظم هيئة المسرح والفنون الأدائية حملة «نحييه ونحيّيه» بعد غد (الأربعاء) لتعزيز حضور المسرح في المجتمع، والتعريف ببرامج الهيئة وأنشطتها، وإتاحة تجربة مباشرة تجمع بين المشاهدة والمشاركة.

6 مدن

وتجوب الحملة ست مدن بدءاً من الرياض وصولاً إلى جدة في شهر ديسمبر القادم، لتقديم عروض مسرحية وفنون أدائية تقليدية وتجارب تفاعلية تستضيفها مساحات عامة.

وتضم الحملة عروضاً مسرحية وجوالة للفنون التقليدية، إلى جانب الدمى والسيرك، وثلاث تجارب تفاعلية تتضمن «وجوه وشخصيات»، و«إيقاع الفن»، و«عِش الدور».

كما تقدم الحملة 10 فقرات يومية تتغير بحسب الموروث الثقافي لكل مدينة، إذ تحضر عروض السامر في الرياض والقصيم وحائل، فيما تستضيف الطائف فن المجرور.

وفي جدة، تشمل الفقرات الخبيتي والينبعاوي، بينما تقدم الدمام فنّي دق الحب والفريّسة.

39 يوماً

تنطلق الحملة من مجمع «يو ووك» في الرياض خلال الفترة من 11 إلى 14 نوفمبر، قبل انتقالها إلى بيت الثقافة في الدمام من 18 إلى 21 نوفمبر.

بعد ذلك، تستضيف حديقة النور في بريدة الفعاليات من 25 إلى 28 نوفمبر، تليها محطة بيت الثقافة في حائل من 2 إلى 5 ديسمبر.

وتنتقل الحملة إلى حديقة الردف في الطائف خلال الفترة من 9 إلى 12 ديسمبر، قبل أن تختتم جولتها في «جدة آرت بروميناد» من 16 إلى 19 ديسمبر.

وتستقبل مواقع الفعاليات زوارها يومياً من الساعة 5:30 مساءً حتى 11 مساءً.

وتأتي الحملة ضمن جهود هيئة المسرح والفنون الأدائية لتطوير القطاع، وتمكين المواهب الإبداعية وصقل مهاراتها، بالتوازي مع توسيع فرص تفاعل الجمهور مع المسرح والفنون المحلية عن قرب.