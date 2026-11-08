أعرب المصارع المكسيكي بنتا (Penta) عن سعادته الكبيرة بالتتويج بلقب بطولة الفرق إلى جانب شريكه الأمريكي جيفون إيفانز، خلال منافسات المصارعة التي أُقيمت ضمن فعاليات موسم الرياض، مؤكداً أن الجماهير السعودية تتميز بحماس استثنائي يجعله يتطلع دائماً إلى العودة للمملكة والمشاركة في أحداثها الرياضية.



وقال بنتا في حديثه لـ«عكاظ»: «أعشق طاقة الجماهير السعودية وحماسها الكبير، وأستمتع كثيراً في كل مرة أحضر فيها إلى المملكة، لكن هذه الزيارة تحمل طابعاً خاصاً بالنسبة لي، لأنني حققت اللقب هنا، وهو ما يجعل هذه اللحظة مميزة في مسيرتي».



وعن أدائه إلى جانب شريكه جيفون إيفانز، أكد المصارع المكسيكي أن المواجهة كانت قوية وصعبة، مشيراً إلى أن التعاون بينهما أسهم في حسم النزال وانتزاع اللقب.



وأضاف: «واجهنا منافسين أقوياء، ولم تكن المهمة سهلة، لكن بفضل جيفون والعمل الجماعي تمكنا من تحقيق الفوز والتتويج بلقب بطولة الفرق، وأنا سعيد للغاية بهذا الإنجاز».



وشدد بنتا على جاهزيته وشريكه لخوض المزيد من التحديات والدفاع عن لقبهما أمام أبرز الفرق العالمية، قائلاً: «نحن مستعدون لمواجهة أي فريق في العالم».



واختتم بنتا حديثه بالتعبير عن محبته للمملكة وجماهيرها، مؤكداً أن التتويج على أرض الرياض منح هذا الإنجاز قيمة خاصة، وجعل مشاركته ضمن فعاليات موسم الرياض ذكرى لا تُنسى في مسيرته الاحترافية.