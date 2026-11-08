رعى أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، مساء (الأحد)، حفل تخريج دفعة 2025 من طلاب جامعة الأمير محمد بن فهد في مختلف التخصصات، بحضور الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس مجلس أمناء الجامعة، وذلك بمقر الجامعة.

وأكد أمير المنطقة الشرقية أن التعليم يعد أساساً مهماً في إعداد الكفاءات الوطنية. وأشار إلى ما تمثله هذه المرحلة من انتقال الخريجين إلى آفاق جديدة يسهمون من خلالها في خدمة الوطن ومواصلة مسيرته التنموية، بما اكتسبوه من معارف ومهارات تواكب متطلبات المرحلة واحتياجات سوق العمل. وهنأ الخريجين والخريجات وأسرهم بهذه المناسبة، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح.

وألقى الأمير تركي بن محمد بن فهد كلمةً أكد خلالها أن الدعم والرعاية اللذين يحظى بهما التعليم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، يعززان مسؤولية الجامعات في تنمية القدرات الوطنية وإنتاج المعرفة والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

واستذكر مؤسس الجامعة، الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وما أرساه من رؤية تقوم على الاستثمار في الإنسان، مؤكداً التزام مجلس الأمناء بمواصلة دعم الجامعة وتطويرها والحفاظ على رسالتها التعليمية والتنموية. وهنأ الخريجين وآباءهم وأمهاتهم، مثمناً دور الأسر في دعم أبنائها ومشاركتهم مسيرة النجاح.

واستعرض رئيس الجامعة الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري تقدم مشاريع الجامعة، معلناً موافقة مجلس أمناء الجامعة على إنشاء «مدينة الأمير محمد بن فهد التعليمية» لتجمع تحت مظلتها كافة المرافق التعليمية والمنشآت التابعة للجامعة، وفي مقدمتها كلية الطب التي بدأ القبول فيها، والاستعداد لبدء إنشاء مستشفى الأمير محمد بن فهد الجامعي التخصصي، إلى جانب مشروع مدارس الجامعة، بما يعزز تكامل منظومتها التعليمية وخدمتها للمجتمع.

وفي ختام كلمته، رفع الأنصاري شكره لأمير المنطقة الشرقية على رعايته للحفل، وما تحمله من دعم لأبناء الجامعة ومشاركتهم فرحة التخرج، معرباً عن تقديره لرئيس مجلس الأمناء على دعمه المتواصل لمسيرة الجامعة وتعزيز مكانتها الأكاديمية والبحثية.

عقب ذلك شاهد والحضور مسيرة الطلاب الخريجين، ثم التقطت الصور التذكارية معه.