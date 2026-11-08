عبّر المصارع الأمريكي جيفون إيفانز (Je’Von Evans) عن سعادته بتحقيق أول ألقابه في مسيرته الاحترافية، خلال منافسات المصارعة التي أُقيمت ضمن فعاليات موسم الرياض، مؤكداً أن التفاعل الجماهيري الكبير أسهم في منحه الثقة والحماس لتقديم أداء مميز وتحقيق الانتصار.



وقال إيفانز في حديثه لـ«عكاظ»: «كانت تجربة مذهلة، وللمرة الأولى شاهدت الجماهير تتفاعل معي وتشاركني حركتي الاحتفالية بهذا الشكل، وهو ما جعل اللحظة استثنائية بالنسبة لي، فقد ساعدتني الجماهير على الاستمتاع بالمواجهة وتحقيق البطولة».



وعن استعداداته للمواجهة، أوضح إيفانز أنه حرص على دراسة منافسيه والتعرف على أساليبهم قبل دخول الحلبة، مشيراً إلى أنه شعر بتوتر كبير قبل انطلاق النزال، لكنه تمكن من تجاوز الضغوط وتقديم المستوى الذي يطمح إليه.



وأضاف: «كنت متوتراً للغاية قبل المواجهة، ولم أشعر بأنني مستعد تماماً، لكنني سعيد بما قدمته وبخوض هذه التجربة، والأهم أنني نجحت في تحقيق أول لقب في مسيرتي».



وأشاد إيفانز بشريكه في الفريق، واصفاً إياه بأنه أحد أفضل المصارعين في العالم في الحركات الهوائية، مؤكداً أن الانسجام والتعاون بينهما كانا من أبرز عوامل تحقيق الانتصار والتتويج باللقب.



واختتم إيفانز حديثه بالتعبير عن امتنانه للجماهير التي ساندته طوال المواجهة، مؤكداً أن الأجواء الحماسية التي عاشها في الرياض ستبقى من أبرز اللحظات في مسيرته الاحترافية.