تلقى فريق تشيلسي الهزيمة الرابعة في الدوري الإنجليزي «بريميرليغ» هذا الموسم، أمام مضيفه سندرلاند بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت اليوم (الأحد)، على ملعب «النور»، ضمن منافسات الجولة العاشرة.

إنزو يسجل بالتخصص

جاء هدف سندرلاند بتوقيع اللاعب إنزو لو في، من ركلة جزاء سددها بقوة على يمين حارس تشيلسي، في الدقيقة 36.

وبحسب شبكة «سكواكا» المتخصصة في إحصاءات كرة القدم، سجل إنزو لو في ركلات جزاء أكثر من أي لاعب آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، بواقع ثلاث ركلات.

تشيلسي يتراجع إلى المركز الخامس

بهذه النتيجة، تجمد رصيد تشيلسي عند 16 نقطة، ليتراجع إلى المركز الخامس في جدول ترتيب البريميرليغ، بينما رفع سندرلاند رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثامن عشر.