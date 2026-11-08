استعاد فريق ليفربول نغمة الانتصارات في الدوري الإنجليزي «بريميرليغ»، بعدما تغلب على مضيفه كريستال بالاس بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم (الأحد)، على ملعب «سيلهرست بارك»، ضمن منافسات الجولة العاشرة.

وكان ليفربول قد خسر أمام أرسنال بهدف دون رد في الجولة الماضية من البريميرليغ، كما سقط أمام فنربخشة بنتيجة 3-2 في دوري أبطال أوروبا.

أهداف المباراة

افتتح أليكسيس ماك أليستر التسجيل لصالح ليفربول في الدقيقة 40، ثم أضاف فلوريان فيرتز الهدف الثاني في الدقيقة 54، قبل أن يختتم ألكسندر إيزاك ثلاثية الريدز بتسجيل الهدف الثالث قبل دقيقة واحدة من نهاية الوقت الأصلي للمباراة.

في المقابل، سجل إيدي نيكيتاه هدف كريستال بالاس الوحيد في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني.

ليفربول يقتحم المربع الذهبي

بهذه النتيجة، رفع ليفربول رصيده إلى 18 نقطة، ليتقدم إلى المركز الرابع في جدول ترتيب البريميرليغ، بينما تجمد رصيد كريستال بالاس عند 7 نقاط في المركز العشرين والأخير.