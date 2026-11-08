واصل فريق برايتون عروضه الرائعة في بطولة الدوري الإنجليزي «بريميرليغ» هذا الموسم، بعدما تغلب على ضيفه برينتفورد بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت اليوم (الأحد)، على ملعب «فالمر»، ضمن منافسات الجولة العاشرة.

ثنائية بتوقيع غوميز وغروس

جاءت ثنائية برايتون بتوقيع دييغو غوميز وباسكال غروس من ركلة جزاء، في الدقيقتين 15 و42، ليحقق الفريق الفوز في جميع مبارياته الست التي خاضها على أرضه هذا الموسم.

طرد إيغور تياغو

وشهدت المباراة طرد مهاجم برينتفورد إيغور تياغو في الدقيقة 23 بعد أن ضرب لاعب وسط برايتون شيما أندريس في وجهه بذراعه المرفوعة.

برايتون يُزيح السيتي من الوصافة

بهذا الفوز، رفع برايتون رصيده إلى 22 نقطة، ليصعد إلى وصافة البريميرليغ، متفوقاً بفارق نقطة واحدة على مانشستر سيتي، الذي تراجع إلى المركز الثالث، فيما ينفرد أرسنال بالصدارة برصيد 27 نقطة.

في المقابل، تجمد رصيد برينتفورد عند 14 نقطة في المركز التاسع، بعد تلقيه الهزيمة الثانية هذا الموسم، مقابل ثلاثة انتصارات وخمسة تعادلات.