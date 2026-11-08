تُوج فريق اتحاد العاصمة الجزائري بلقب كأس السوبر الأفريقي للمرة الثانية في تاريخه، عقب فوزه على صن داونز الجنوب أفريقي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم (الأحد)، على ملعب «لوفتوس فيرسفيلد» في بريتوريا.

صدمتان في 16 يوماً

وكان صن داونز قد تُوج في شهر سبتمبر الماضي بلقب «كأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ» على حساب الأهلي، لكنه تعرض لانتكاستين قاريتين خلال 14 يوماً، إذ ودع دوري أبطال أفريقيا من دور الـ32 يوم 23 أكتوبر الماضي، قبل أن يتلقى صدمة جديدة بخسارة السوبر الأفريقي.

أهداف المباراة

افتتح زكرياء دراوي التسجيل لفريق اتحاد العاصمة بعد أربع دقائق فقط من صافرة البداية، لكن صن داونز أدرك التعادل في الدقيقة 25 عن طريق ركلة جزاء.

وأعاد سعدي رضواني التقدم لاتحاد العاصمة بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 37، قبل أن يوقع أحمد خالدي على الهدف الثالث في الدقيقة 55.

جوائز البطولة

وسيحصل اتحاد العاصمة، الذي يحتل المركز السادس في الدوري الجزائري بعد خوض سبع مباريات، على 500 ألف دولار أمريكي، مكافأة التتويج بلقب السوبر الأفريقي، فيما سينال صن داونز 250 ألف دولار.