استعرضت وزارة البلديات والإسكان، جهود منظومتها في خدمة ضيوف الرحمن بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ضمن مشاركتها في النسخة السادسة من مؤتمر ومعرض الحج 2026 في جدة، الذي تنظمه وزارة الحج والعمرة بالشراكة مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن، تحت شعار «من مكة إلى العالم»، خلال الفترة من 8 إلى 11 نوفمبر الجاري.

وأكد متحدث وزارة البلديات والإسكان أحمد الظفيري أن منظومة الخدمات البلدية والإسكانية تعمل في موسم الحج وفق ثلاثة مسارات رئيسية: تهيئة المكان، ومراقبة الخدمات، والاستجابة للبلاغات والطوارئ، مشيراً إلى أن هذه المسارات تعزز الجاهزية وتضمن سرعة التعامل مع المستجدات.

وقال الظفيري: «استقبلنا في الحج الماضي أكثر من 29 ألف بلاغ، ولم يتجاوز زمن الاستجابة 73 ثانية لكل بلاغ، وهو ما يعكس جاهزية المنظومة واستعدادها، ورغبة الشباب والشابات السعوديين في تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن».

وأضاف متحدث البلديات أن المنظومة حققت معدلات تشغيلية شملت توفير كادر ميداني لكل 76 حاجاً، ووحدة نظافة لكل 19 حاجاً، لافتاً إلى أن قرارات التوطين أسهمت في تمكين 17 ألفاً من الكوادر الفنية والهندسية السعودية في القطاع الخاص للعمل ضمن نطاق مكة المكرمة والمساهمة في خدمة ضيوف الرحمن.

وأوضح أن الإمكانات المادية واللوجستية مهمة، لكن الكادر البشري يظل الأساس، مؤكداً أن العاملين يؤدون مهامهم حباً للوطن والقيادة والشعب، وتقديراً لضيوف الرحمن القادمين من كل فج عميق لأداء النسك.

وتأتي مشاركة الوزارة في المؤتمر لإبراز دورها ودور الأمانات في منظومة الحج، والتعريف بالجهود والخدمات البلدية المقدمة خلال المواسم السابقة، وما تحقق من منجزات أسهمت في تهيئة بيئة آمنة وميسرة للحجاج والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم.